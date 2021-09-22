Украина

Стали известны стартовые составы команд для финального поединка за Суперкубок, в котором сыграют донецкий Шахтер и Динамо Киев.

В матче за Суперкубок Украины образца 2021-го года на поле НСК Олимпийский сойдутся донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Роберто Де Дзерби на отчетную игру решил использовать в старте Тараса Степаненко, а на позиции центрального атакующего полузащитника сыграет Алан Патрик, в то время как Педриньо расположится по левую руку от него.

Мирча Луческу, в свою очередь, выпустил в стартовом составе Дениса Бойко на позицию голкипера, а в центр обороны был отправлен Александр Сирота. Также, Николай Шапаренко, который пропустил занятие с командой накануне игры, выйдет на поле с первых минут, а атаку киевлян возглавит Владислав Супряга.

Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Педриньо — Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан.



Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бущан, Вербич, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик.



Матч Шахтер — Динамо Киев начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.