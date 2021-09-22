Эпизод произошел в самом начале игры.
Николай Матвиенко, ФК Шахтер
22 сентября 2021, 21:20
В рамках Суперкубка Украины-2021 донецкий Шахтер встречается с киевским Динамо.
Уже на первых минутах матча произошел неприятный эпизод. В момент борьбы Исмаили пытался отобрать мяч, однако сыграл прямой ногой прямо в Николая Матвиенко.
Бразилец разбил голову своему одноклубнику — ситуация не из приятных. Но несмотря на это, Матвиенко продолжил игру. Буяльский, к слову, не пострадал.
Отметим, что матч Шахтер — Динамо начался в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.