Украина

Эпизод произошел в самом начале игры.

В рамках Суперкубка Украины-2021 донецкий Шахтер встречается с киевским Динамо.

Уже на первых минутах матча произошел неприятный эпизод. В момент борьбы Исмаили пытался отобрать мяч, однако сыграл прямой ногой прямо в Николая Матвиенко.

Бразилец разбил голову своему одноклубнику — ситуация не из приятных. Но несмотря на это, Матвиенко продолжил игру. Буяльский, к слову, не пострадал.

Отметим, что матч Шахтер — Динамо начался в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.