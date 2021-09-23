Украина

Завершился поединок 1/16 финала турнира.

В рамках 1/16 финала Кубка Украины Прикарпатье в Ивано-Франковске с разгромным счетом уступило одесскому Черноморцу.

В первом тайме одесситы вышли вперед благодаря голу Брагару и удвоили преимущество благодаря голу от Бугая.

Во втором тайме за одесситов отличились Бугай и Исаенко, а Вачиберадзе сыграл в пользу хозяев, срезав мяч в свои ворота.

Прикарпатье — Черноморец 1:4

Голы: Вачиберадзе (АГ), 64 — Брагару, 12, Бугай, 18, 82, Исаенко, 50