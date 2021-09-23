Украина

Клуб продолжает подготовку к игре против Днепра-1.

Луганская Заря продолжает подготовку к матчам против Днепра-1 в УПЛ и римской Ромы в Лиге конференций.

Как сообщает пресс-служба Зари, в общую группу футболистов вернулся форвард Захеди Шахаб, который с с 11 сентября отсутствовал из-за травмы.

Что касается стража ворот и капитана "черно-белых" Никиты Шевченко, то он еще не восстановился после повреждения.

Отметим, что против Днепра-1 Заря сыграет 26 сентября в 17:00. Матч против Ромы состоится 30 сентября в 19:45.

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