Украина

Наставник команды из Липовой Долины прокомментировал неожиданный успех его подопечных в игре против Миная.

В рамках 1/16 финала Кубка Украины представитель Первой лиги Альянс из Липовой Долины добыл неожиданную волевую победу над закарпатским Минаем, уступая в два мяча по ходу игры (3:2).

Альянс — Минай 3:2 Видео голов и обзор матча Кубка Украины

После финального свистка, главный тренер закарпатской команды Юрий Ярошенко прокомментировал успешное выступление своей команды.

"Наверное, такого сценария не ожидали многие, но по крайней мере, с нашей стороны мы ожидали хорошую, результативную, комбинационную игру.

Начинать свои действия с 0:2 после быстрых пропущенных мячей тяжело, но для нас это опыт. Огромная благодарность нашей команде. Ребята — супер, я ними горжусь. Поэтому, в первую очередь, благодарен футболистам. Без их действий на футбольном поле такого камбека не получилось бы.

Это футбол, поэтому мы не пали духом даже при счете 0:2. Главное, что мы старались действовать не от простоты, а находить сложные моменты комбинационной игры. Потому результат к нам и пришел.

Мы могли сравнять еще в конце первого тайма, но команда соперника тоже несколько раз нас простила. Поэтому для болельщиков, наверное, суперматч получился, а для тренерского штаба — валидол.

Мы готовились к тому, что Минай будет играть экспериментальным составом, смотрели их матчи. Мы видели, что у них обязательно будет ротация, так что чего ожидали, то и получили. Мы реагировали на те замены, которые делал соперник. У них начала выходить группа стартового состава, и нам надо было увеличить движение в середине поля.

Те футболисты, которые были в запасе, с этой задачей справились, нашли момент и завершили игру без дополнительного времени. В раздевалке у нас радость, но не хотим делать из этого какой-то праздник. О премиальных с президентом еще не общались, но я думаю, что нас не обидят", — подытожил украинский специалист.

Следующим матчем для Альянса станет гостевая игра в рамках десятого тура УПЛ против Кремени.