Украина

Новичок Динамо вскоре приступил к полноценным тренировкам с командой.

Нападающий Динамо Эрик Рамирес вернулся в Киев после периода самоизоляцию, на которой он пребывал с 12 сентября из-за положительного теста на коронавирус.

О своем возвращении в столицу Украины 22-летний венесуэлец объявил в Instagram, опубликовав соответствующее фото:

Впрочем, стоит отметить, что появления Эрика Рамиреса в составе Динамо на предстоящий поединок против львовского Руха, который пройдет 25 сентября в рамках девятого тура УПЛ, ожидать не приходится.

Накануне пресс-служба "бело-синих" опубликовала список игроков, которые отправились на игру с Рухом — фамилия венесуэльского форварда в данном перечне отсутствует.

В нынешнем сезоне Рамирес провел два поединка, в которых забил один гол и отдал один ассист. Также на его счету две встречи в составе национальной команды Венесуэлы против Аргентины и Перу.

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