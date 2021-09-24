Украина

Подопечные Юрия Максимова одержали минимальную победу в гостях у коваливцев.

Завершился поединок девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором коваливский Колос принимал на своем поле полтавскую Ворсклу.

Победителя данного противостояния определил единственный гол на 36-й минуте, автором которого стал полузащитник полтавчан Оливье Тилль.

Стоит также отметить, что на 29-й минуте Вячеслав Чурко из Колоса не сумел реализовать пенальти, поэтому гол Тилль стал победным для Ворсклы во главе с Юрием Максимовым.

Колос — Ворскла 0:1

Гол: Тилль, 36

Колос: Фесюн, Гавриш, Черноморец, Новак (Сичинава, 76), Петров, Богданов (Задоя, 53), Ильин, Милько (Нуриев, 86), Чурко, Ренан Абнер (Костышин, 46), Лысенко.

Ворскла: Ризнык, Чеснаков (Челядин, 27), Пердута, Яворский, Тамм, Скляр, Кане, Тилль, Пуцлин, Ранжел, Степанюк (Якубу, 86).

Предупреждения: Ренан Абнер, Петров — Степанюк, Ризнык

На 29-й минуте Чурко (Колос) не реализовал пенальти.