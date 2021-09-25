Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и Мариуполь.

Субботнюю программу девятого тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние на КСК Ника между Александрией и Мариуполем.

Юрий Гура, после поражения от киевского Динамо (0:1), решил не проводить ротацию в составе своей команды.

Остап Маркевич, по сравнению с игрой против ковалевского Колоса (3:1), вернул на правый фланг обороны Меличенко, а в центре защиты выпустил Босанчыч в пару к Мампасси, в то время как Спировски, еще один новичок команды, получил место в центре поля.

Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Одарюк, Гринь, Третьяков.

Запасные: Ермаков, Бабогло, Стецьков, Спинелли, Бухал, Кожушко, Демченко, Копина, Рыбалка.



Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Босанич, Мампасси, Стасюк — Чех — Кащук, Мишнев, Спировский, Топалов — Кулаков.