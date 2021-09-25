Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский Рух и Динамо Киев.

Субботнюю программу девятого тура украинской Премьер-лиги завершит противостояние во Львове, где местный рух будет принимать киевское Динамо.

Леонид Кучук, после поражения от черниговской Десны, решил вновь использовать с первых минут схему 4-2-3-1, в которой в опорной зоне сыграет Сыч в паре с Мартынюком.

Мирча Луческу, на фоне поражения в Суперкубке от Шахтера (0:3), выставил в рамке ворот Георгия Бущана, сместил Кендзеру в центр обороны, а на его место поставил Тымчика, а также выпустил в опорную зону Андриевского и Шепелева, дополнив линию атакующих полузащитников Вербичем и Гармашем. Также, отмечаем появление Шабанова в центре защиты.

Рух: Панькив — Гагун, Карасюк, Белый, Мысык — Мартынюк, Сыч — Климчук, Притула, Бойчук — Борячук.

Запасные: Бандура, Таллес, Рунич, Стаменкович, Кондраков, Альваренга, Ориховский, Кухарук, Лях.



Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Гармаш, Вербич — Супряга.