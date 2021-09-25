Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер одержал уверенную победу над Вересом перед игрой против миланского Интера в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что первая половина встречи завершилась со счетом 1:1, после перерыва подопечные Роберто Де Дзерби отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Обзор матча:

Шахтер — Верес 4:1

Голы: Мирошник, 22 (авт.), Тете, 55, Марлос, 79 (пен.), Траоре, 87 — Пасич, 30



Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Витао (Бондарь, 84), Корниенко (Исмаили, 70) — Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон (Мудрик, 70) — Сикан (Траоре, 63).



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров (Полюлях, 84) — Е. Пасич (Дахновский, 74), Панасенко (Гегедош, 70), Г. Пасич (Тимофеенко, 84) — Шестаков (Гечев, 74).



Предупреждения: Кривцов — Кучеров, Панасенко, Дахновский.