Украина

Специалист сослался на возраст.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, почему не прошел через коридор, созданный игроками Шахтера после матча за Суперкубок Украины.

"В моем возрасте уже не ходят через коридор и я уже не реагирую на все эти стрелы, которые пускаются в мой адрес".

Видео инцидента

"Кто хочет пускать стрелы пускай поедет в Донецк посмотрит на Аллею. Легко руководить такой командой, когда президентом является Ахметов. Мне было сложнее в 2004м. Больше я не комментирую", — сказал Луческу.

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