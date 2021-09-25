Специалист сослался на возраст.
Мирча Луческу, ФК Динамо
25 сентября 2021, 22:56
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, почему не прошел через коридор, созданный игроками Шахтера после матча за Суперкубок Украины.
"В моем возрасте уже не ходят через коридор и я уже не реагирую на все эти стрелы, которые пускаются в мой адрес".
Видео инцидента
"Кто хочет пускать стрелы пускай поедет в Донецк посмотрит на Аллею. Легко руководить такой командой, когда президентом является Ахметов. Мне было сложнее в 2004м. Больше я не комментирую", — сказал Луческу.
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