Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, почему не прошел через коридор, созданный игроками Шахтера после матча за Суперкубок Украины.

"В моем возрасте уже не ходят через коридор и я уже не реагирую на все эти стрелы, которые пускаются в мой адрес".

Видео инцидента

"Кто хочет пускать стрелы пускай поедет в Донецк посмотрит на Аллею. Легко руководить такой командой, когда президентом является Ахметов. Мне было сложнее в 2004м. Больше я не комментирую", — сказал Луческу.

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