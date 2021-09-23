Украина

Румынский специалист был явно недоволен как своей командой, так и поведением футболистов "горняков" во время игры.

В среду, 22 сентября, прошел матч за Суперкубок Украины, в котором Шахтер разгромил Динамо (3:0).

Традиционно после матча, игроки донецкого клуба организовали коридор, через который должны были пройти все футболисты "бело-синих" и тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу.

Однако как было замечено, через коридор прошли только игроки киевлян, а тренерский штаб "бело-синих" и сам румынский специалист забрали свои медали отдельно, не проходя через коридор.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Динамо.

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