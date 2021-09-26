Украина

Football.ua представляет анонс 9-го тура УПЛ между Десной и Металлист-1925.

Девятый тур украинской Премьер-лиги в своей воскресной части будет содержать поединок в Чернигове, где местная Десна намерена поправить себе настроение на фоне вылета из Кубка Украины посреди недели, а соперники в ответ попытаются перенести свой собственный успех в кубковом состязании уже на национальное первенство.

Десна — Металлист-1925

Воскресенье, 26 сентября, 19:30. Стадион им. Ю. Гагарина, Чернигов. Александр Омельченко (Славянск) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

"Харьковская" неделя для подопечных Александра Рябоконя продолжится домашним поединком против Металлиста 1925, в котором черниговчане постараются оттолкнуться от исхода завершенного незадолго до этого матча на Днепр-Арене между Днепром-1 и луганской Зарей, и улучшить свои позиции в турнирной таблице. Перспективы Десны на данный момент — третья строчка, однако, на нее будет претендовать и СК, поэтому борьба в этом туре обещает быть интригующей. Да и одной лишь победы надо львовским Рухом на прошлой неделе (1:0) будет точно недостаточно для компенсации трех кряду матчей с потерями очков до этого.

Новичок УПЛ образца этого сезона начала свой путь многообещающе, однако сейчас имеет за спиной серию из пяти неудачных результатов кряду, которые лишь немногим компенсирует успех команды в Кубке Украины посреди текущей недели — победа над Эпицентром Дунаевцы (1:0). Многие справедливо отметят, что необходимо было посмотреть в календарь харьковчан для того, чтобы понять причины так слабых результатов команды.

Тут поспорить сложно — в матчах против Шахтера, Ворсклы (дважды по 0:2), Днепра-1 (1:2) и Динамо (0:2) факта набранных очков от команды никто особо и не ожидал, однако и содержание игры 1925 при этом вызывало определенные вопросы. Цикл тяжелых поединков на этом матче для подопечных Кривенцова подходит к концу, поэтому можно будет ожидать от них максимальной самоотдачи в попытке наконец-то зацепиться за успех.

История противостояний:

Всего матчей: 1 (ничья);

На поле Десны: 1 матч (ничья);

Разница забитых и пропущенных голов: 0-0;

Самый результативный матч: ничья 0:0.