Украина

Функционер Шахтера высказался о будущем многолетнего лидера "горняков".

Накануне атакующий полузащитник Марлос намекнул на свой предстоящий уход из донецкого Шахтера ввиду истекающего контракта, который завершается в конце декабря этого года.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил о готовности продлить соглашение с 33-летним украинцем бразильского происхождения.

"Мы-то готовы [предложить новый контракт], но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию.

По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

В текущем сезоне Марлос провел за Шахтер 13 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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