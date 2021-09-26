Украина

Наставник Миная высказался о поражении в матче с ПФК Львов.

В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай потерпел поражение от Львова. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Причина тут видна. Мы проиграли верховую дуэль, мы проиграли подборы, мы проиграли силовую дуэль. Сегодня команда показала слабейшую игру за тот период, что мы работаем. Нам остается работать. Вину за поражения беру на себя. Сейчас не хочу делать какие-то выводы, эта неделя была для нас сложной. Мы проиграли в Полтаве, проиграли в кубке, проиграли сегодня. Все только начинается. Нужно держать удар и двигаться вперед".

"Как справиться с неудачной серией? Это уже наши проблемы, как мы будем из них выходить. Это мои личные проблемы, как команду вытаскивать из этого. Будут определенные выводы, потому что так не может продолжаться. Было доверие к одним футболистам, сейчас немного у меня поменяется взгляд, потому что нет результата", — высказался Кобин в эфире программы УПЛ Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Минай — Львов вы можете на Football.ua.