Украина

Наставник оценил победу над Днепром-1.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу в УПЛ над Днепром-1 со счетом (0:4).

"Играли, хотели выиграть, потому что команды выше в таблице. Понимает, что если хотим занимать то место, которое хотим, то нужно побеждать. Был хороший характер, дисциплинированно сыграли. Сыграли на ноль. Все хотели, все бежали. Против нас играла качественная команда.

Вернидуб дернул заднюю мышцу. Степень тяжести неизвестна, нужно провести обследование. Это для нас потеря, но есть игроки, способные его заменить.

Когда забиваешь — лучше, чем пропускаешь. У нас бывает, что пропускаем первыми и героически бежим отыгрываться. Впереди еще много игр. В четверг у нас Рома. Поглядываем на них. Смотрим их игры, подготовимся и будем стараться", — сказал Скрипник.

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