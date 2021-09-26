Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Десна — Металлист 1925, фото ФК Десна Чернигов
26 сентября 2021, 21:56
В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна принимала на своем поле Металлист 1925 и потерпела поражение со счетом 1:2.
После того, как команды обменялись забитыми мячами в начале первой половины встречи, во втором тайме гол Кравченко принес в актив харьковской команды три очки.
Обзор матча:
Десна — Металлист 1925 1:2
Голы: Тотовицкий, 12 — Марлисон, 1, Кравченко, 49.
Десна: Мысак — Болбат, Ковтун (Шевцов, 85), Селин, Картушов — Калитвинцев, Домбровский, Завийский, Волошин (Безбородько, 41) — Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 80).
Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Кравченко (Голодюк, 73), Ткачук (Западня, 40), Ченбай — Габелок, Крыськив — Ременюк, Фабиньо (Ермаков, 79), Батюшин (Савин, 46) — Марлисон (Зубков, 72).
Предупреждения: Волошин — Фабиньо, Кравченко, Габелок.