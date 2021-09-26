Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна принимала на своем поле Металлист 1925 и потерпела поражение со счетом 1:2.

После того, как команды обменялись забитыми мячами в начале первой половины встречи, во втором тайме гол Кравченко принес в актив харьковской команды три очки.

Обзор матча:

Десна — Металлист 1925 1:2

Голы: Тотовицкий, 12 — Марлисон, 1, Кравченко, 49.



Десна: Мысак — Болбат, Ковтун (Шевцов, 85), Селин, Картушов — Калитвинцев, Домбровский, Завийский, Волошин (Безбородько, 41) — Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 80).



Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Кравченко (Голодюк, 73), Ткачук (Западня, 40), Ченбай — Габелок, Крыськив — Ременюк, Фабиньо (Ермаков, 79), Батюшин (Савин, 46) — Марлисон (Зубков, 72).



Предупреждения: Волошин — Фабиньо, Кравченко, Габелок.