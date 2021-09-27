Украина

Наставник Металлиста 1925 прокомментировал победу его клуба.

Девятый тур украинской Премьер-лиги ознаменовался для харьковского Металлист 1925 необходимостью проводить гостевой поединок против черниговской Десны, по итогу которого клубу удалось одержать неожиданный успех (2:1).

Десна — Металлист 1925 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер 1925 Валерий Кривенцов подвел итоги данному противостояния для его команды.

"Любая победа в Премьер-лиге — это успех. Я очень рад, что мы обыграли такую сильную команду. Сегодня, пожалуй, тот день, когда без доли везения не обошлось. Десна — это очень хорошая команда, у нее очень квалифицированные игроки. Однако мы за счет организации, самоотдачи, все же, сегодня победили.

У нас был план на игру, ребята его придерживались, видимо, это дало результат. Была очень большая самоотдача, мы в сложной ситуации, нам нужно брать очки.

Все тренеры просят своих футболистов играть с акцентом на быстрый гол в начале каждого из таймов. Возможно, где-то наша концентрация сегодня была чуть выше, чем у соперников.

Что касается второго гола, то это была цепочка удачных действий. Любой гол — это последовательность определенных правильных действий или использование ошибок соперников. Забили — молодцы. По Кравченко радуюсь, потому что Дмитрий не играл долгое время, две серьезных травмы было. Сейчас он начал набирать форму.

Учитывая, как он относится к тренировкам, я его поощрил в матче на Кубок Украины. Он провел там хорошую игру. И сегодня, вы видели, пока были силы, он был тем игроком, который дирижирует игрой команды. Делал он это в компании с Габелком и Крыськивим.

После этого, можно так сказать, начала играть на удержание счета. Однако, опят-таки, решения на поле принимают футболисты. Поэтому, когда вели в счете, последние 10-15 минут уже думали, в первую очередь о том, как не пропустить. Хотя у нас были хорошие моменты.

Считаю, что сейчас у команды стало больше энергии, радости, уверенности, после того, как впервые на выезде впервые удалось забить и одержать победу", — подытожил украинский специалист.

Также, Кривенцов рассказал о состоянии здоровья Евгения Ткачука, которого на 41-й минуте вынужденно заменил Артур Западня, после столкновения партнера по команде с полузащитником соперников Викентием Волошиным.

"Ткачук сейчас уже вернулся. Сделали снимок, вроде, ничего серьезного. Понятно, что там есть сильный ушиб, ему потребуется определенное время на лечение. Учитывая, что у нас и так много травмированных, и все травмы долгосрочные... Если бы еще добавился Ткачук — было бы трудно.

Сергей Ченбая мы еще в Первой лиге иногда использовали на позиции центрального защитника. Считаю, что Ченбай хорошо заменил Ткачука. Западня вышел на свой левый фланг. Стройность линий сохранялась благодаря центральным полузащитникам. Сегодня вся команда — молодцы".

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет домашний поединок против закарпатского Миная.