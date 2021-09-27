Украина

Футболист прокомментировал игру в Днепре.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин поделился впечатлением о разгромной победе над Днепром-1 в рамках УПЛ (0:4).

"Счет не отображает то, что было на поле. Игра была для нас очень сложной. Помогло, конечно, удаление. Днепр-1 – хорошая команда, с которой тяжело играть, но мы вытерпели, моментами где-то соперник наш поджимал, но как таковых опасных моментов у наших ворот не было. Мы дотерпели, выждали свой шанс и забили.

В перерыве тренер сказал, что все только начинается. Сейчас выйдет Днепр-1, который должен показать какую-то реакцию на счет. Мы хотели первые минуты выдержать... Чтобы не было, как в Норвегии, когда мы только вышли и нам сразу 2 гола забили. Мы настраивались выигрывать борьбу, и искать шансы у чужих ворот".

"Критика делает нас только сильнее. Мы хотим доказать, сами себе в первую очередь, что все, что про нас говорят – лишь слова. Мы стараемся каждую игру выходить и выигрывать, но бывают такие моменты и матчи, когда либо что-то не залетает, либо не везет. Мы не опускаем голову и стараемся изо всех сил прогрессировать и добиваться результата.

Два гола тут — особенные. Я на этом стадионе дебютировал. Всегда, когда сюда приезжаю – мне очень приятно. И очень нравится атмосфера на стадионе, потому что для меня это не то, чтобы родное, но я здесь начинал. Могу только самые теплые слова про этот стадион говорить", — сказал Кочергин в интервью программе Профутбол.

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