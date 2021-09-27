Украина

Президент киевского Динамо прокомментировал присутствие своего экс-коллеги на Суперкубке.

Бывший президент тогда еще днепропетровского Днепра Игорь Коломойский в последнее время является частым гостем в VIP-ложе на статусных поединках нашего футбола, а в последний раз его заметили на домашнем матче днепровского Днепра-1 против луганской Зари (0:4), хотя до этого долгое время функционера можно было застать исключительно на матчах баскетбольного клуба из данного города.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в своем интервью телеканалу Футбол прокомментировал внезапное учащение появлений своего экс-коллеги по цеху.

"Коломойский вернулся на трибуны, и я считаю, что это первый шаг к тому, что он заинтересовался футболом вновь. Мы его до этого не видели. В разговоре с ним я сказал, что то, что он бросил Днепр, это было предательство перед украинским футболом.

Вспомните наш чемпионат тех времен. Его команды, которые он финансировал частично, играли против Днепра даже ожесточеннее, чем с любой другой. Он был честен, в футболе во всяком случае, и нигде нельзя было сказать, что его команды: Арсенал, Кривбасс, Карпаты, что они где-то ему подыгрывали.

Возвращение таких людей, убрали всю историю — как продавали, как уходили в небытие команды, как Ярославский и Коломойский в футбол, это было бы плюсом. Уберем политику, все уберем.

Он пришел на матч против Шахтера, изъявил желание поддержать Днепр-1, пришел на матч Динамо Киев против Бенфики. Пусть приходит и дальше, может хоть проникнется этим драйвом вновь", — высказал свое мнение функционер.

Напомним, что ранее президент Динамо Киев негативно оценил ситуацию в украинском футболе.