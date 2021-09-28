Украина

Разбор центрального матча тура.

В центральном матче 9 тура УПЛ Заря Виктора Скрипника на выезде разгромила Днепр-1 Игора Йовичевича. Разберем основные тактические моменты противостояния главных претендентов на статус третьей силы в украинском футболе.

Похоже, мастер класс от Беде-Глимт в Лиге конференций хорошенько встряхнул команду Скрипника. После своего путешествия на север Норвегии Заря резко преобразилась. В прошлом туре Премьер-лиги луганчане продемонстрировали былое командное движение и достаточно легко разобрались с играющим Черноморцем – 3:0.

В очном противостоянии с Днепром-1 Заря сыграла по своей базовой схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля. Место в воротах занял, с каждым матчем обрастающий уверенностью Мацапура. На правом фланге сыграл Фаворов, слева действовал универсал Хомченовский. Опытный хавбек продолжает свою кочевую жизнь по проблемным позициям команды. Пару центральных защитников составили Вернидуб и полузащитник Цвек.

Ромб был в своем оптимальном составе. Назарина и Булеца действовали в нижнем и верхнем углах геометрической фигуры соответственно. Кочергин и Кабаев играли в полупространствах и периодически менялись зонами деятельности. Пару форвардов составили мобильные Громов и Аллахьяр.

Днепр-1, как и в матчах с Ворсклой и Шахтером начал матч по схеме с тремя центральными защитниками. Судя по всему, тройка в линии обороны должна была обеспечивать численный перевес при розыгрыше мяча – три защитника и вратарь против пары нападающих Зари. Но, по ходу игры хозяева постепенно отказались от розыгрыша в пользу прямого выноса от ворот.

Тренер Днепра-1 постарался максимально насытить центральную зону и закрыть полупространства. Можно не сомневаться, что в теории у хорватского специалиста был хороший и интересный план, но на практике он не сработал.

Днепр-1 — Заря 0:4 (0:1)

Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1.

Днепр-1: Кожокару — Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Ди Франко (Чуже, 65), Пихаленок, Когут, Джурасек — Довбик.

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб (Имереков, 36), Цвек, Хомченовский — Назарина, Булеца (Шахаб, 68), Кочергин — Аллахьяр (Снурницын, 90+2), Кабаев (Кристиан, 90+2), Громов (Лунев, 90+2).

Предупреждения: Ди Франко, Когут, Кравченко — Назарина, Фаворов, Кочергин, Хомченовский

На 82-й минуте был удален Игорь Когут (Днепр-1) (грубое нарушение).

Удары (в створ) – 8(3):8(5)

Владение – 47%:53%

Фолы – 18:19

Гости с первых минут показали, что именно они будут владеть инициативой и задавать игре темп. Смелый высокий прессинг и быстрые, решительные взаимодействия игроков Зари оказались серьезной проблемой для хозяев поля.

Разумеется, как и в любом противостоянии двух сопоставимых по уровню команд, у Днепра-1 на всех отрезках игры были возможности забить. Но, по игре Заря объективно превосходила оппонента. Гол Булецы соответствовал ходу матча.

На скриншоте – эпизод с выходом Зари в быструю атаку после углового у ворот Мацапуры. Эта контратака завершилась голом, и она хорошо характеризует картину в целом. Гости на высочайших скоростях выходили в контратаку половиной состава.

Обе команды старались использовать проактивные методы обороны – прессинг и контрпрессинг. Разница была лишь в исполнении. Если гости в большинстве случаев выходили из-под давления, то структура позиционной игры Днепра-1 была практически разрушена. Заря даже не пыталась разыгрывать мяч от ворот, вводя его в игру прямым ударом. Команда Скрипника была больше нацелена на вертикальный футбол. Интересным решением Скрипника были смены полуфлангами Кочергина и Кабаева и их широкие позиции. Заря своевременно создавала численный перевес на флангах. Одна из "восьмерок" нередко помогала ближнему латералю.

На схеме выше – структура прессинга Днепра-1. Штаб Игора Йовичевича в некоторой степени подстраивался под соперника, тогда как Заря играла в свой футбол и старалась навязывать свои условия. В условном противостоянии прессинга убедительную победу одержали гости. Именно, разница в этом аспекте, на мой взгляд, оказалась решающим фактором.

После матча главный тренер Зари Виктор Скрипник был достаточно лаконичен: "Играли, хотели выиграть, потому что сейчас есть команды, которые находятся выше нас в турнирной таблице. Понимаем, что если хотим занимать то место, которое хотим, то нужно обязательно побеждать. Показали характер, дисциплинированно сыграли. Хорошо, что сыграли на ноль. Все ребята хотели, все бежали. Против нас играла качественная команда.

Что касается травмы Вернидуба, он дернул заднюю мышцу. Степень тяжести неизвестна, нужно провести обследование. Конечно, это для нас потеря, но есть игроки, способные его заменить.

В четверг к нам приезжает серьезный соперник — Рома. Уже поглядываем на них. Смотрим их игры, постараемся подготовиться, как можно лучше, будем стараться".

В свою очередь, наставник Днепра-1 Игор Йовичевич поздравил соперника с победой и заявил, что доволен уровнем игры команды в период между первым и вторым пропущенными голами: "Нужно поздравить Зарю с тремя очками и достойно держать удар. В первом тайме, хотя пропустили гол, игра была ничейной. Обычно они играют в очень высокий прессинг, скоростные футболисты — это их стиль. Мы перехватили инициативу и заставили играть их в нижнем блоке, имели моменты, давили, играли на их половине поля, но не дожали.

Почему не менял Когута? Мы просто душили соперника. Когут имел момент, когда выходил один на один, удачно играл в прессинге, нагнетал, у них с Довбиком было хорошее взаимопонимание. Я ожидал, что мы сравняем счет, гол должен был вот-вот быть. После первой желтой карточки уже должны были делать замену Когута, но прошло всего полминуты. Жаль, что так получилось. Но к команде нет серьезных претензий до момента с удалением. После этого уже случился разгром, который не по игре. Но, ничего, лучше один раз проиграть со счетом 0:4, чем четыре раза по 0:1".

На мой взгляд, Йовичевич не совсем объективно прокомментировал ход игры. Странно, что хорватский специалист считает первый тайм ничейным. Да и вообще, уж слишком позитивным выглядит резюме Йовичевича для команды, которая проиграла на своем поле своему главному конкуренту со счетом 0:4. Удаление не должно быть оправданием. Тем более четвертое в девяти турах. Любопытно, что все четыре красные карточки игроки Днепра-1 заработали в матчах с непосредственными соперниками в борьбе за медали и места в еврокубках – Зарей, Десной и Ворсклой.

Это серьезная проблема, тенденция, которая явно не способствует решению высоких турнирных задач. Днепр-1 часто играет чрезмерно агрессивно, в ситуациях, которые явно не требуют подобной экспрессии. Главный тренер Днепра-1 любит напоминать, что у его команды есть яйца. Но их наличие ни в коем случае не должно негативно сказываться на уровне футбольного IQ команды.

В Днепре собрана хорошая команда, которой руководит квалифицированный тренерский состав, но если в каждом важном матче игроки без необходимости зарабатывают красные карточки, то фактически, это перечеркивает все прежние усилия. Мало того, что Когут бездарно запорол голевой момент, который для него сделал Довбик. Так он еще в концовке оставил команду на растерзание сопернику. Днепр часто проигрывал единоборства, а в меньшинстве команда Йовичевича просто остановилась и наблюдала, как бронзовый призер демонстративно показывает, что он по-прежнему является третьей командой лиги.

Также не совсем понятно, кого со слов Йовичевича хозяева поля "душили"? Во втором тайме был отрезок, в котором Днепр-1 владел территориальным преимуществом, но при этом нельзя утверждать, что Заря потеряла контроль над ситуацией. Команда Скрипника играла по счету и отвечала опасными атаками. То, что все переломные моменты в поединке были в пользу луганчан, так это только подтверждает их более высокий класс. Самым светлым пятном на мрачноватом фоне Днепра-1 был Довбик. Форвард явно перерос уровень своей команды. Также, в составе хозяев поля нужно выделить Кравченко, который вышел на замену вместо Лучкевича.

Днепр-1 в этом сезоне уже сыграл с Шахтером, Зарей, Десной и Ворсклой. В этих матчах амбициозная команда Йовичевича взяла лишь одно очко, что подтверждает ее неготовность конкурировать за медали чемпионата. Та же Заря выглядела более зрело и квалифицированно. Уже не в первый раз Днепр-1 проваливается с переходом на структуру с тройкой центрбеков.

Возможно, штаб Игора Йовичевича старательно работает над переводом команды на структуру с тремя центральными защитниками, но, пока, откровенно говоря, она не работает. Практически все его попытки перехода на схему 3-4-2-1 и 3-5-1-1 осуществлялись в лобовых матчах с непосредственными конкурентами в борьбе за места в еврокубки. На мой взгляд, это тренерское решение было не удачным и большая доля ответственности в поражении от Зари лежит именно на Йовичевиче.

Пока рано говорить, что команда Скрипника вернулась к своему оптимальному состоянию. "Черно-белые" очень активно начинали два крайних матча с Черноморцем и Днепром. Но, по ходу игры, в обоих случая были отрезки, в которых Заря садилась непривычно глубоко и заметно снижала интенсивность своих взаимодействий. Чтобы точно понять, с чем связаны спады, нужно находиться внутри команды.

Связано это с функциональным состоянием или это сознательная игра по счету? И в противостоянии с одесситами, и в игре с днепрянами команда Скрипника выдала очень сильные отрезки, но по ходу обоих матчей Заря временами отдавала инициативу сопернику. Это опасные периоды для команды, у которой не лучшим образом поставлена игра в позиционной обороне. И дело тут не в тренерских недоработках, а в элементарном дефиците игроков с соответствующими характеристиками.

В любом случае, команда серьезно прибавила в движении, что не может не добавлять оптимизма перед тяжелой и ответственной игрой с Ромой Жозе Моуриньо. Главным негативным моментом после матча с Днепром-1 является травма Вернидуба.

Также, штабу Виктора Скрипника предстоит хорошенько поработать над балансом между проактивными методами и принципами зонной обороны. С большой долей вероятности можно предположить, что Заря в матче Лиги конференций сыграет более осторожно и за исключением непродолжительных отрезков активности, сыграет вторым номером, сделав ставку на быстрые атаки. За счет этого аспекта бронзовые призеры чемпионата Украины могут нивелировать разницу в интегральном уровне.

Сергей Костенюк, Football.ua