В рамках 9-го тура УПЛ Заря разгромила Днепр-1 со счетом 4:0. В этой игре дублем отметился Владислав Кочергин. За свою игру именно Кочергин был признан лучшим футболистом тура, сообщает сайт УПЛ.
По итогам голосования полузащитник Зари опередил вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка и полузащитников Марлоса (Шахтер) и Кирилла Ковальца (Александрия).
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
Отметим, что лучшим тренером тура стал также представитель Зарив — Виктор Скрипник.