Украина

Футболиста Зари признали лучшим по итогам минувшего тура

В рамках 9-го тура УПЛ Заря разгромила Днепр-1 со счетом 4:0. В этой игре дублем отметился Владислав Кочергин. За свою игру именно Кочергин был признан лучшим футболистом тура, сообщает сайт УПЛ.

По итогам голосования полузащитник Зари опередил вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка и полузащитников Марлоса (Шахтер) и Кирилла Ковальца (Александрия).

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Отметим, что лучшим тренером тура стал также представитель Зарив — Виктор Скрипник.