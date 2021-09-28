Украина

Тренер Зари снова стал лучшим.

В рамках 9-го тура чемпионата Украины Заря разгромила Днепр-1 со счетом 4:0. По итогам этого тура УПЛ и Всеукраинское объединение тренеров приняли решение, что лучшим тренером тура стал тренер Зари Виктор Скрипник. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Скрипнику были присуждены такие баллы в номинациях:

номинальный результат команды — 5;

трудности в построении и руководстве подопечными — 5;

мастерство в работе с кадрами — 5;

тренерское мастерство — 5;

накопительный критерий — 3.

Отметим, что Скрипник становится лучшим тренером тура второй раз кряду.