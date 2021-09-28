Тренер Зари снова стал лучшим.
upl.ua/
28 сентября 2021, 15:05
В рамках 9-го тура чемпионата Украины Заря разгромила Днепр-1 со счетом 4:0. По итогам этого тура УПЛ и Всеукраинское объединение тренеров приняли решение, что лучшим тренером тура стал тренер Зари Виктор Скрипник. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Скрипнику были присуждены такие баллы в номинациях:
номинальный результат команды — 5;
трудности в построении и руководстве подопечными — 5;
мастерство в работе с кадрами — 5;
тренерское мастерство — 5;
накопительный критерий — 3.
Отметим, что Скрипник становится лучшим тренером тура второй раз кряду.