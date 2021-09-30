Украина

Нападающий "горняков" настроен в скором времени выйти на поле.

Жуниор Мораес прокомментировал возвращение в Украину после длительного периода восстановления из-за серьезной травмы.

"Я снова здесь, в Украине. Очень счастлив и мотивирован. Травма и восстановление – это сложный момент, много дней интенсивной терапии, реабилитации, работы. Слава Богу, я возвращаюсь. Осталось немного времени до момента, когда смогу выйти на футбольное поле. Очень скучал!



Доктор, когда увидел мое колено, немного удивился – он не помнил, что после операции прошло уже пять месяцев. Удивился, потому что думал, что прошло больше. Сказал, что колено в очень хорошем состоянии и еще нужно совсем чуть-чуть времени и терпения, чтобы я смог вернуться и играть.





Говорил ли с Де Дзерби? Да, несколько раз общались по телефону. Думаю, что он пришел с крутой, очень интересной философией, мышлением. Уверен, все в клубе ощущают себя хорошо настроенными благодаря работе, которую он проводит. Кажется, что Роберто – отличный человек и тренер.



Шахтер — семья, по-другому и не назвать. Поддерживал общение с некоторыми людьми из администрации клуба, с игроками, китменами… Со всеми поддерживал контакт, потому что у нас крепкие дружеские отношения. Я должен поблагодарить абсолютно всех, кто отправлял мне пожелания скорейшего выздоровления, потому что это особенные люди для меня", — приводит слова Мораеса официальный сайт Шахтера.

Напомним, в апреле 2021 года Мораес вылетел на длительный срок из-за травмы колена. Его контракт с Шахтером истекает в декабре 2021 года.