Украина

Новый наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями о возрастных игроках Шахтера.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ситуацию с возрастными игроками донецкого Шахтера — хавбеком Марлосом и форвардом Жуниором Мораесом — в составе национальной команды.

Напомним, ранее Марлос сам подтвердил, что он завершил свои выступления за сборную Украины.

"Марлос очень помог в свое время сборной и Андрею Шевченко. Парень пришел – техническое оснащение, видение, у него мяч держался, все остальное... Но очень помог именно в то время.

Но сейчас выходить на замену на 15 минут, поддерживать темп – я закрою дорогу молодому футболисту. Я – не националист, но вы понимаете, о чем я говорю.

Мораесу будет 35 лет, Марлосу – 34. Огромное спасибо, что помогли, но у нас есть наши ребята – они должны дальше играть", — сказал Петраков в эфире программы Великий футбол.

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