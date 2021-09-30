Футболист вернулся из Бразилии в Украину.
Жуниор Мораес, ФК Шахтер
30 сентября 2021, 19:22
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес вернулся в Украину из Бразилии, где восстанавливался после травмы.
Футболист посетил тренировочную базу "горняков", но к возвращению к тренировкам пока не готов.
Форвард продолжит свое восстановление уже в Киеве. Пока точной даты его возвращения в общую группу нет.
Напомним, в апреле 2021 года Мораес вылетел на длительный срок из-за травмы колена. Его контракт с Шахтером истекает в декабре 2021 года.
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