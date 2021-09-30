Украина

Футболист вернулся из Бразилии в Украину.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес вернулся в Украину из Бразилии, где восстанавливался после травмы.

Футболист посетил тренировочную базу "горняков", но к возвращению к тренировкам пока не готов.

Форвард продолжит свое восстановление уже в Киеве. Пока точной даты его возвращения в общую группу нет.

Напомним, в апреле 2021 года Мораес вылетел на длительный срок из-за травмы колена. Его контракт с Шахтером истекает в декабре 2021 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.