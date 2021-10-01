Украина

Контракт бразильца с Шахтером истекает в конце декабря 2021 года.

Атакующий полузащитник Шахтера Дентиньо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, поскольку его контракт с донецким клубом истекает 31 декабря 2021 года.

Как сообщает Torcedores, 32-летний бразилец рассматривает варианты продолжения своей карьеры, и последние несколько месяцев он ведет переговоры с руководством Коринтианса.

Вполне возможно, что период выступлений Дентиньо в Украине вскоре подойдет к своему завершению.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре неполных поединка в составе Шахтера (65 минут), в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом (в матче УПЛ против Львова).

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