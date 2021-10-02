Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Ворскла в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины примет на своем поле Ингулец.

Ворскла — Ингулец

Суббота, 2 октября, 19:30. Стадион им. Бутовского, Полтава. Главный арбитр встречи — Сергей Бойко. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Ворскла после девяти сыгранных матчей набрала восемнадцать баллов, благодаря чему расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. Конкуренты полтавчан вовсе не собираются сбавлять обороты, а потому, если подопечные Юрия Максимова не хотят терять свои позиции, нужно продолжать побеждать и набирать очки.

Ингулец оставляет двоякое впечатление о своей игре. С одной стороны, петровцы выглядят как команда, которая готова дать бой любому оппоненту, однако им постоянно чего-то не хватает. В прошлом туре Ингулец играл против Черноморца и добыл одно очко на выезде, прервав серию из поражений.

Ворскла же после проигрыша от Зари смогла вернуться на тропу успешных результатов, набрав семь очков в трех последних матчах. Полтавчане обладают лучшей обороной в чемпионате после Динамо Киев и Шахтера. Ингулец же в среднем забивает по голу за игру. Ожидаем, что матч будет очень напряженным, а команде Максимова придется потрудиться, чтобы распечатать ворота соперника.

Команды дважды играли друг против друга в своей истории. В первой игре победу на свой счет записали полтавчане, отправив в ворота соперника два безответных мяча. Во второй же встрече Ингулец смог дать бой, а игра завершилась результативной ничьей — 2:2. Ожидаем, что команды смогут обменяться голами, а победу добудет Ворскла.

Ориентировочные составы: