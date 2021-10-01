Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Рух в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины гостил у Мариуполя и добился победы со счетом 2:0.

Львовская команда открыла счет в середине первой половины игры усилиями Таллеса, а несколько позже Климчук установил финальный счет.

Обзор матча:

Мариуполь — Рух 0:2

Голы: Таллес, 25, Климчук, 37.



Мариуполь: Кудрик — Меличенко (Драмбаев, 74), Мампасси (Босанчыч, 71), Удод, Стасюк — Чех — Очеретько (Никитишин, 81), Спировски (Хромей, 46), Топалов, Свитюха (Шостак, 46) — Кулаков.



Рух: Панькив — Мартынюк, Стаменкович, Мартынюк, Мысык — Карасюк (Кухарук, 75) — Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук — Кондраков (Борячук, 58).



Предупреждения: Удод, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Шостак — Климчук, Стаменкович.