Украина

Главный тренер Руха прокомментировал успех его команды в игре против Мариуполя.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги львовский Рух одержал уверенную победу в гостевом поединке против Мариуполя (2:0).

Мариуполь — Рух 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении игры, главный тренер "желто-черных" Леонид Кучук поделился своими эмоциями от игры его команды в этот вечер.

"Мы очень внимательно готовились к Мариуполю. Это играющая команда — у них очень быстрая линия атаки. Решающую роль сыграли игровая дисциплина, а также способность терпеть и доигрывать любой момент до конца.

Таллес знал, что будет играть, но его невозможно было сразу использовать в стартовом составе. Он не проходил основную подготовку с командой.

Сегодня я бы отметил весь коллектив. Все ребята были заряжены только на победу.

Теперь же, нас ждет пауза в чемпионате, которая позволит перевести дух и подготовиться к следующим матчам", — заключил беларуский специалист.

В следующем туре львовский Рух сыграет дома против петровского Ингульца.