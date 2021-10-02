Украина

Бывший нападающий Динамо рассказал о взаимоотношениях с президентом киевлян.

Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский рассказал, как он уходил из Динамо в 2013 году.

"Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из Динамо. Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел. Мы ругались, слали друг друга на три буквы и и все. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не дружил, не разговаривал.

Понимаю, что своими ограничениями он пытался все делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально говорить. Все в прошлом",- заявил украинский футболист.

Также Милевский оценил человеческие качества Игоря Суркиса.

"Очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть легким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает очень разным. Главное найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба — строгий и требовательный",- сказал Милевский в интервью Ходят Слухи.

Милевский выступал в Динамо в период с 2002 по 2013 год, проведя за команду 178 матчей и сумев отличиться 57 голами во всех турнирах.

Напомним, в сентябре этого года Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.

Последним клубом в карьере украинца был ужгородский Минай.