Украина

Известный украинский форвард принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении футбольной карьеры.

Последним клубом 36-летнего украинца был Минай, за который в прошлом сезоне он провел 10 поединков, так и не отличившись результативными действиями.

Свою славу как футболиста Артем нашел в киевском Динамо, где он провел 241 матч, в которых забил 84 гола и отдал 54 ассиста. Вместе с киевлянами он трижды становился чемпионом Украины и четыре раза становился обладателем Кубка страны.

После Динамо Милевский выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Вишварду и Динамо Брест из Беларуси.

Также на его счету 50 поединков в составе сборной Украины, в которых он забил восемь голов.

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