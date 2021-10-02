Украина

Григорий Козловский поделился мнением о детском футболе в Украине.

Президент Руха Григорий Козловский поделился мнением о проблемах детского футбола в Украине.

По его мнению, все проблемы начинаются с футбольных руководителей.

"У нас очень много проблем. Например, на сегодняшний день у нас есть подписанные контракты с семьями, футболистами. Сейчас у нас тяжело украсть игрока. Обидный случай был, одну из команд мы 4 раза обыграли на турнирах, после этого проблема была решена очень просто – одна команда 8 человек у нас украла, потому что вещи нужно называть своими именами

Так, как ведут себя некоторые клубы – так не должно быть. В Италии, Англии и Франции эти вопросы уже давно решены. У нас отношения в клубах, как у первобытных людей. Кто сильнее – тот победил. Кто богаче, у кого больше денег. Нет. Должны быть правила",- считает функционер.

Также Козловский рассказал, как по его мнению можно достичь порядка в детском футболе.

"11-го числа мы попросили сделать круглый стол. Я думаю, что мы на эту тему будем много говорить. Как защитить ДЮСШ, как защитить более маленькие школы, у которых в принципе нет контрактов. В стране пришло время наводить порядок хотя бы с детским футболом",- заявил президент Руха в интервью клубному Youtube-каналу.