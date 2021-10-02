Украина

Экс-футболист Динамо рассказал о хитростях на поле.

Экс-футболист Динамо Киев, Миная и ряда других клубов Артем Милевский рассказал о своих симуляциях на футбольном поле.

По его словам, Милевский не видит проблемы в этом.

"Да, я периодически симулировал. Я хотел помогать команде, считаю это нормально. Все способы хороши. Выиграла команда — три очка, премия, все деньги в семью. Тем более я после игр показывал ноги — где то были ссадины. Да, симуляции были, но не всегда",- заявил футболист в интервью Ходят Слухи.

Также Милевский объяснил, почему считает высокие зарплаты в футболе нормой.

"Я говорил всегда: "Потренируйтесь со мной неделю, побудьте с нами, вы просто не выживете. Скажете все,что сдаетесь, ничего не хотите". Это нереальные нагрузки. Обычные люди этого не поймут",- считает бывший форвард сборной Украины.

Ранее Милевский рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Динамо Суркисом.