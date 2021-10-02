Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и днепровский Днепр-1.

Субботняя программа десятого тура украинской Премьер-лиги продолжится поединком во Львове, где местный ПФК Львов будет принимать днепровский Днепр-1.

Олег Дулуб, на фоне победы над закарпатским Минем (2:1), решил использовать с первых минут Бусько на правом фланге обороны, в то время как Грисьо был перемещен в линию полузащиты, где также с первых минут сыграет Зозуля. Кроме того, мы можем наблюдать в стартовом составе появление Шины.

Со стороны Игора Йовичевича, на фоне поражения от луганской Зари (0:4), отметим выход Кравченко на правый фланг обороны, а также возвращение Игнатенко в опорную зону и появление Назаренко и Гуцуляка на флангах полузащиты.

ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Романчук, Брикнер, Якимец — Зозуля, Чиряк, Политыло, Грисьо — Шина — Ныч.

Запасные: Костик, Эрнест, Хамелюк, Ременяк, Семенив, Крушинский, Сорокин, Альваро, Махмутович.



Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко, Джурасек, Гуцуляк — Довбик.