Украина

Главный тренер Черноморца — о матче против Колоса.

Колос в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины на своем поле в Ковалевке одержал минимальную победу над одесским Черноморцем (2:1).

Главный тренер одесситов Юрий Мороз дал комментарий после матча.

"Удовлетворен игрой, но не удовлетворен результатом. Ребята сегодня управляли игрой, старались, доминировали, комбинировали, на футбольном поле была хорошая двигательная активность.

Прессинговали, но увы. Установка была — выиграть. То, что ребята бегут, создают моменты у чужих ворот... Опять же настораживает контроль при игре в обороне, индивидуальные ошибки приводят к взятию ворот", — сказал Юрий Мороз в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колоса против Черноморца.