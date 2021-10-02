Украина

Подопечные Сергея Кузнецова победили впервые за пять последних домашних матчей.

Субботняя программа десятого тура украинской Премьер-лиги начиналась с поединка в Ковалевке, где местный Колос намеревался отдалиться от зоны вылета по итогам противостояния против одного из коллективов, непосредственно входящих в нее. Одесский Черноморец за девять предыдущих встреч сумел победить лишь однажды, но при этом удерживал за собой редкий статус команды, с одним из наибольших количеств голов в матчах со своим участием.

К подопечным Юрия Мороза претензий в плане демонстрируемых результатов предъявлять достаточно сложно. Молодой коллектив, состоящий в большей степени из арендованных футболистов юношеского состава киевского Динамо, играет так, как может на данном этапе своего становления на профессиональном уроне. Именно поэтому скромные на вид шесть набранных очков являлись уже вполне приемлемым результатов для команды.

А вот от "колосков" такого старта сезона не ожидал никто. К финальному матчу первой трети сезона они подошли уже с Сергеем Кузнецовым во главе, однако без качественных выступлений за плечами. Руслан Костышин не справился с командой, которой необходимо было рано стартовать на международной арене, и при этом показывать достойный футбол в УПЛ, поэтому был смещен с занимаемой им ранее должности. Нельзя сказать, что у беларуского наставника получалось давать результат на порядок выше — лишь одна победа в трех играх, при двух поражениях — однако первые задатки к положительной динамике Колос все равно сформировать успел.

Хозяева поля и в этой игре начали чуть более динамично, чем их соперники, сумев оформить относительно быстрый забитый мяч уже к исходу первой четверти игрового часа. Лысенко в центре чужой штрафной откровенно повезло с отскоком в ситуации, когда вынос мяча куда подальше из своих владений в исполнении Вантуха пришелся в Кадири, от корпуса которого и отправился прямиком к форварду соперников.

Однако, команда Сергея Кузнецова не смогла грамотно распорядиться полученным на старте матча преимуществом, в результате чего уже к моменту завершения приблизительно равного отрезка поединка счет на табло вновь был ничейным. Защитники Колоса также не сумели справиться с выбиванием мяча из собственной штрафной, после подачи от Цитаишвили со стандарта на правом фланге, но для красивого завершающего удара пяткой Смирному понадобился еще и прострел Вантуха.

В достаточно размашистом темпе затем команды принялись атаковать ворота друг друга, но большинство перспективных ситуаций удавалось ликвидировать за счет качественной игры голкиперов по обе стороны баррикад. Время матча постепенно перешло во второй тайм, который открывало неожиданное повреждение на равном месте для Сакива, после чего наставнику Колоса пришлось "сжигать" свою первую замену в этой игре. Однако, Кузнецов уже вскоре не побоялся выпустить еще двух дополнительных игроков на поле, и в итоге забрал все "призовые".

Появившиеся на футбольном поле Ситчинава и Ренан на двоих организовали забитый мяч уже в первой атаке со своим участием. Грузинский легионер с правого фланга подал на дальнюю штангу для своего одноклубника, где тот удачно завершил атаку ударом головой с близкой дистанции. После этого, "колоски" применили достаточно простой ход — отошли в оборону, оставив лишь малую надежду на игру в контратаках, в которые, если и выходили, то с серьезной опаской вновь упустить комфортный для себя счет.

Осторожность Колоса не особо сказывалась на количестве голевых моментов у ворот Фесюна, но тут уже партнерам по команде необходимо благодарить своего голкипера, так как несколько "мертвых" мячей Кирилл сумел парировать незадолго до финального отрезка поединка. Непосредственно перед финальным свитском "моряки" так и не решились на финальный штурм чужих ворот, в результате чего вновь были вынуждены уступить.

В следующем туре ковалевский Колос сыграет в гостях у днепровского Днепра-1, одесский Черноморец на своем поле будет принимать ровенский Верес.— Черноморец 2:1Лысенко, 15, Ренан, 59 — Смирный, 29Фесюн — Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив (Петров, 50) — Чурко (Ренан, 58), Задоя, Костышин, Нуриев (Милько, 73) — Лысенко (Ситчинава 58).Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян (Брагару, 82) — Ванат (Бугай, 77), Исаенко.Предупреждения: Павловец — Дубко, Смирный, Брагару.