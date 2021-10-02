Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Колос в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины на своем поле в Ковалевке одержал минимальную победу над одесским Черноморцем (2:1).

Команда из Ковалевки открыла счет на 15 минуте, когда результативным ударом отметился Лысенко, но спустя 14 минут счет вновь стал равным усилиями Смирного. Победу хозяевам принес точный удар Ренана в середине второго тайма.

Обзор матча:

Колос — Черноморец 2:1

Голы: Лысенко, 15, Ренан, 59 — Смирный, 29



Колос: Фесюн — Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив (Петров, 50) — Чурко (Ренан, 58), Задоя, Костышин, Нуриев (Милько, 73) — Лысенко (Ситчинава 58).



Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян (Брагару, 82) — Ванат (Бугай, 77), Исаенко.



Предупреждения: Павловец — Дубко, Смирный, Брагару.