Украина
02 октября 2021, 21:23
Дубль Оливье Тилля помог Ворскле одержать победу над Ингульцом
Подопечные Юрия Максимова ушли на октябрьскую международную паузу с серией из трех матчей без пропущенных голов.
Ворскла — Ингулец, фото ФК Ворскла Полтава
02 октября 2021, 21:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ворскла — Ингулец 3:0
Голы: Рангел, 66, Тилль, 77, 84.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Тамм — Пердута, Скляр (Пешич, 88), Тилль (Коджови, 89), Пуцлин, Кане (Челядин, 78) — Степанюк, Рангел.
Ингулец: Шуст — Полегенько, Поспелов (Козак, 83), Салем, Ковалев, Асмелаш — Шарай, Бартулович (Шишка, 83), Запорожец — Плохотнюк (Гопей, 83), Ситало.
Предупреждения: Пуцлин — Бартулович, Шарай.