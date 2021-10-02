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Ворскла — Ингулец 3:0
Голы: Рангел, 66, Тилль, 77, 84.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Тамм — Пердута, Скляр (Пешич, 88), Тилль (Коджови, 89), Пуцлин, Кане (Челядин, 78) — Степанюк, Рангел.

Ингулец: Шуст — Полегенько, Поспелов (Козак, 83), Салем, Ковалев, Асмелаш — Шарай, Бартулович (Шишка, 83),  Запорожец — Плохотнюк (Гопей, 83), Ситало.

Предупреждения: Пуцлин — Бартулович, Шарай.