Полузащитник Динамо Киев Самба Диалло отметился двумя забитыми голами в матче Юношеской лиги Уефа против Баварии.

Как сообщает Юношеская лига УЕФА, 18-летний сенегальский футболист стал лучшим игроком второго тура турнира.

Отметим, что Динамо Киев также выиграло первый матч у Бенфики. Киевляне лидируют в своей группе.

Напомним, что своими выступлениями Самба Диалло привлек интерес чемпиона Англии — Манчестер Сити.