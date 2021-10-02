Молодой сенегалец стал лучшим игроком тура.
Самба Диалло, фото Юношеская лига УЕФА
02 октября 2021, 21:44
Полузащитник Динамо Киев Самба Диалло отметился двумя забитыми голами в матче Юношеской лиги Уефа против Баварии.
Как сообщает Юношеская лига УЕФА, 18-летний сенегальский футболист стал лучшим игроком второго тура турнира.
Отметим, что Динамо Киев также выиграло первый матч у Бенфики. Киевляне лидируют в своей группе.
Напомним, что своими выступлениями Самба Диалло привлек интерес чемпиона Англии — Манчестер Сити.