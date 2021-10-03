Украина

Вашему вниманию видео самых острых моментов поединка.

В рамках 10 тура Украинской Премьер-Лиги Александрия приехала в гости к Вересу.

Весь матч прошел в равной борьбе, в который команды за редким исключением доходили до ворот друг друга. Тем не менее, свои голевые моменты под занавес поединка Александрия имела, но не смогла забить. Как итог — нулевая ничья, которая для команды Юрия Вирта выглядит неплохим результатом.

Обзор матча:

Верес — Александрия 0:0

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях, Петько — Е. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасич (Тимофеенко, 85) — Сергийчук (М. Шестаков, 66).



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Кожушко (Кирюханцев, 74), Гринь, Третьяков (Одарюк, 28).



Предупреждения: Полюлях — Ковалец, Дубра, Дришлюк, Бабогло, Кирюханцев