Украина

Завершился очередной матч УПЛ.

Перед центральным матчем тура Динамо — Шахтер в Запорожье Заря принимала черниговскую Десну.

Футболисты луганского клуба смогли восстановиться после тяжелой игры против Ромы в Лиге Конференций, проведя довольно качественный поединок.

Подопечные Виктора Скрипника сумели по разу в каждом тайме огорчить Литовку и добыть убедительную победу над своим соперником.

Видео голов и обзор матча:

Заря — Десна 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 70



На 7-й минуте Сергей Булеца (Заря) не забил пенальти (вратарь).



Заря: Мацапура — Фаворов (Фримпонг, 90+3), Имереков, Цвек, Хомченовский — Назарина — Кабаев (Гладкий, 76), Булеца (Шахаб, 75), Кочергин — Громов (Лунев, 75), Аллахьяр (Снурницын, 90+3).



Десна: Литовка — Жук (Масалов, 76), Ковтун (Сафронов, 46), Селин, Картушов (Дегтярев, 86) — Арвеладзе (Юрченко, 76), Домбровский — Болбат, Завийский, Калитвинцев — Безбородько (Будковский, 46).



Предупреждения: Хомченовский, Цвек, Снурницын — Литовка, Болбат, Будковский.