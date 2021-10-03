Полузащитник "горняков" добрался до круглой отметки.
Тарас Степаненко, фото Шахтер
03 октября 2021, 19:51
В десятом туре Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер играет против действующего чемпиона — киевского Динамо.
Для полузащитника "горняков" Тараса Степаненко, который появился на поле с первых минут, данный матч стал 350 в футболке команды.
32-летний футболист сумел отметиться 25 голами и 22 результативными передачами с лета 2010 года, когда он перешел в Шахтер из Металлурга З.
Напомним, матч между Динамо и Шахтером начался в 19:30. На football.ua доступна онлайн-трансляция поединка.