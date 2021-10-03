Украина

Полузащитник "горняков" добрался до круглой отметки.

В десятом туре Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер играет против действующего чемпиона — киевского Динамо.

Для полузащитника "горняков" Тараса Степаненко, который появился на поле с первых минут, данный матч стал 350 в футболке команды.

32-летний футболист сумел отметиться 25 голами и 22 результативными передачами с лета 2010 года, когда он перешел в Шахтер из Металлурга З.

Напомним, матч между Динамо и Шахтером начался в 19:30. На football.ua доступна онлайн-трансляция поединка.