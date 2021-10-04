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Football.ua выделяет лучших футболистов в 10-м туре УПЛ.

Очередной тур УПЛ позади. Центральный матч всего первого круга Динамо — Шахтер не стал тем, который болельщики еще будут вспоминать долго. Нулевая ничья, которая удовлетворила обе команды. По этой причине в нашу символическую сборную тура не попали игрока, ни Динамо, ни Шахтера.

На сей раз в символической сборной тура: 5 футболистов Ворсклы, по 2 игрока Днепра-1 и Руха и по 1 представителю Колоса и Металлиста 1925.

Вратарь: Кирилл Фесюн, Колос

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Молодой голкипер Колоса не сказать, что имел очень много работы в матче против Черноморца. Но в самый ответственный момент совершил суперсейв при счете 2:1 в пользу своей команды. Евгений Исаенко после хорошей фланговой подачи пробивал головой точно в угол, но Фесюн исхитрился отбить это удар, тем самым позволив удержать победный результат своей команде.

Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Фланговый защитник Ворсклы был привычно активен и стал автором голевой передачи на Оливье Тилля.

Левый защитник: Владислав Дубинчак, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Владислав Дубинчак хорошо отработал в обороне и не допускал серьезных ошибок. В атаке создал два голевых момента Артему Довбику, но форвард днепрян не сумел реализовать эти моменты.

Центральные защитники: Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: Яворский — 1, Чеснаков — 2

Третьим центральным защитником Ворсклы в матче против Ингульца был Тамм, все три центральных оборонца Ворсклы отыграли на хорошем уровне и не позволили команде Сергея Лавриненко рассчитывать на позитивный исход в этой встрече.

Опорный полузащитник: Роман Карасюк, Рух

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Выполнил большой объем черновой работы в центре поля. Своими действиями позволил Руху доминировать в центре поля в матче против Мариуполя. Именно с отбора Карасюка начался забег Климчука по флангу, который закончился взятием ворот.

Центральный полузащитник: Оливье Тилль, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Хавбек Ворсклы был великолепен в матче проив Ингульца. В который раз продемонстрировал, что может одинаково хорошо выступать, как в роли ассистента, так и в роли наконечника атак. Исполнительское мастерство этого футболиста позволило Ворскле добыть комфортное преимущество и одержать достаточно простую победу.

Центральный полузащитник: Рангел, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Бразилец Рангел органично вписался в атакующий ансамблю полтавчан, хорошо откликался на передачи партнеров, правильно открывался в свободные зоны. Записал на свой счет забитый гол и голевую передачу.

Правый полузащитник: Андрей Ременюк, Металлист 1925

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Андрей Ременюк смело действовал в матче против Миная и именно он заработал тот пенальти, который принес победу его команде.

Левый полузащитник: Юрий Климчук, Рух

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Лучший игрок матча Мариуполь — Рух – Юрий Климчук. Много брал игру на себя, забил потрясающий гол, пройдя по левому флангу.

Нападающий: Артем Довбик, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Довбик забил удивительный гол с острого угла, который остался единственным в матче. Имел форвард Днепра-1 еще несколько отличных моментов для того, чтобы отличиться еще, но реализация подвела игрока Днепра-1.

Сергей Горбаченко, Football.ua