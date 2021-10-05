Украина

Румынский специалист высказался о своем бывшем клубе.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу высказался о своем бывшем клубе.

"Я рад, что Динамо сыграло вничью с УТА. Это очень важный момент. Он дает команде энтузиазм и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника положительно влияет на команду, как ни крути. Придет время и я подставлю свое плечо родному клубу. А оно придет", — цитирует наставника киевлян Digi sport.

На данный момент Динамо Бухарест занимает предпоследнее, 15 место в чемпионате Румынии. Команда набрала 7 очков в 11 играх чемпионата.

Напомним, Луческу тренировал Динамо Бухарест в период с 1985-1990 год.