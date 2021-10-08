Украина

Минайцы потерпели поражение в контрольном поединке.

В рамках товарищеского матча Минай играл против действующего лидера чемпионата Венгрии и уступил со счетом 1:4.

Единственный гол украинской команды забил Евгений Селезнев — нападающий отметился с пенальти в начале второй половины игры.

"В спарринге были хорошие скорости и комбинации, отрабатывали различные элементы. У нашего тренерского штаба была возможность проверить всех имеющихся игроков", — так описывает матч пресс-служба Минай.

Напомним, что ранее Селезнев извинился перед фанатами за средний палец, показанный в матче против Ворсклы.