Украина

Футболист прокомментировал неприятный эпизод со своим участием.

Закарпатский Минай уступил полтавской Ворскле в матче восьмого тура украинской Премьер лиги.

Нападающий минайцев Евгений Селезнев успел отметиться в негативном ключе — опытный футболист в перерыве продемонстрировал средний палец в сторону трибун.

Футболист выступил с заявлением, в котором извинился перед фанатами и рассказал о причинах своей выходки.

"Неприятно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между Ворсклой и Минаем, сделал на эмоциях и я искренне жалею к нему.

Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистских группировок, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны.

Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня очень чувствительной и болезненной темой. Я неоднократно повторял и повторяю, что является украинском и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк — это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес.

Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, не должен был делать при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и в тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора.

Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею за этот инцидент. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", — приводит слова Селезнева официальный сайт Миная.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла — Минай.