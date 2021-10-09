Украина

Подопечные Владимира Езерского набрали три очка.

Сборная Украины U-19 в рамках отборочного поединка к чемпионату Европы 2022 года играла против сверстников из Финляндии.

Подопечные Владимира Езерского пропустили первыми, но смогли забить дважды и добыть три очка, которые позволили возглавить турнирную таблицу группы.

Украина U-19 — Финляндия U-19 2:1

Голы: Ярмолюк, 36, Лосенко, 75 — Никки, 21

Состав Украины U-19: Твардовский — Козик (Малыш, 87), Удод, Мампасси, Булеза — Очеретько, Яцык (Лосенко, 46), Ярмолюк — Волошин (Фарина, 82), Горбач, Шостак (Микитишин, 68)

Матч между другими участниками квартета, Мальтой и Польшей, состоится сегодня в 16:30 по киевскому времени.