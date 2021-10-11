Украина

Итальянец рассказал о работе во главе донецкого клуба.

Главный тренер Роберто Де Дзерби поделился своими впечатления о первых месяцах работы в Шахтере в общении с итальянской прессой.

"В Шахтере у меня все хорошо. Были определенные сложности с языком, и это другой чемпионат.

В Италии было легче готовиться к матчам, легче по именам, но для меня это второй раз, после Фоджии, когда я серьезно нацелен на выигранные трофеи", – приводит слова Де Дзерби портал CalcioNews24 со ссылкой на радиостанцию Tutti Convocati.

"Было приятно обыграть действующего чемпиона Динамо Киев в матче за Суперкубок. Выступления в Лиге чемпионов – неплохая возможность показать себя и хороший результат для того, кто девять лет назад начинал в Серии D, но я больше настроен на домашний титул, потому что Шахтер должен вернуться на вершину в Украине.

В Лиге чемпионов мы пока не готовы показывать тот футбол, который я хочу, поскольку многие игроки еще зеленые".

"Говорят, что те, кто хочет играть в красивый футбол, смотрят, как другие выигрывают, но это лишь мотивирует меня на победы еще больше, – завершил итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби вошел в список номинантов на звание лучшего тренера УПЛ в сентябре.