Украина

Донецкий клуб представил ежегодный финансовый отчет.

Знаменательная дата в истории донецкого Шахтера — 25-летие со дня вступления в должность президента клуба Рината Ахметов — сопровождается уже куда более традиционным финансовым отчетом, который "горняки" регулярно публикуют для футбольной общественности, начиная от сезона-2006/07.

Благодаря размещенной на официальном сайте "оранжево-черных" информации, удалось узнать, что они заработали за предыдущий футбольный год сумму в 2 млрд 284 млн гривен, куда вошли доходы от продажи и аренды футболистов, прибыль от коммерческой деятельности, а также призовые от УЕФА и ФИФА.

В частности, исходящие трансферы принесли "горнякам" 178 млн гривен, в то время как сумма поступлений со стороны руководящих футбольных организаций были больше в 9 раз — 1 млрд 615 млн гривен, а от коммерческой деятельности клуб получил 491 млн гривен (спонсорство и реклама — 462 млн гривен, ТВ-права – 14 млн гривен, реализация атрибутики — 8 млн гривен, билеты и абонементы — 5 млн гривен, места в корпоративных ложах на стадионах — 2 млн гривен).

Между тем, за сезон-2020/21 Шахтер заплатил почти 497 млн гривен налогов (НДФЛ — почти 365 млн гривен).

Рекомендуем вам также ознакомиться с нашим материалом о доходной и расходной частях трансферного бюджета "горняков" за время управления клубом Рината Ахметова.